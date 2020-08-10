В Госдуме создали экспертный совет по экономическому развитию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании экспертного совета палаты по вопросам экономического развития.

Его возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, сообщает ТАСС.

Как заявил Гордеев, совет будет давать комплексную и всестороннюю оценку наиболее важных и приоритетных законопроектов, внесённых в Государственную Думу, а также отдельных инициатив, подготовленных к внесению в палату, для обеспечения их соответствия целям экономического развития.

Для повышения качества законопроектной деятельности к работе будут привлекаться представители научного и предпринимательского сообщества. На заседания также будут приглашаться граждане, не входящие в состав экспертного совета, но обладающие «специальными познаниями, опытом, квалификацией по тем или иным вопросам экономического развития страны», отметил вице-спикер.

К ведению совета будут относиться вопросы стратегического планирования и регулирования экономики, развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, промышленности, инноваций, модернизации, цифровой трансформации экономики, развития агропромышленного комплекса, природопользования, экологии и другие.