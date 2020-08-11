ЦБ отменил ограничение размера комиссий по эквайрингу

Центробанк отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий, которое было введено на время пандемии коронавируса.

«Банком России также принято решение о прекращении действия установленных на период пандемии ограничений на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг», — указано в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что соответствующая мера была целесообразна в начале пандемии коронавируса и способствовала существенному росту онлайн-торговли. Вместе с этим ЦБ считает необходимым соблюдать баланс между интересами кредитных организаций и предприятий торговли.

Кроме того, установленное ограничение размера эквайринговой комиссии за счёт снижения издержек на приём банковских карт уменьшает заинтересованность торгово-сервисных предприятий во внедрении оплаты с использованием Системы быстрых платежей, считают в Центробанке.