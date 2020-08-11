Бухгалтер-кассир в штатном расписании: разъяснения ГИТ

Должность бухгалтер-кассир — это вообще нормально? Или это совмещение должностей?

На эти вопросы ответили в ГИТ Москвы.

В письме № 77/10-26013-ОБ/18-1299 от 06.07.2020 сообщается, что нормами трудового законодательства работодателю не запрещено указывать двойные должности в штатном расписании.

Например, бывает слесарь-сантехник, слесарь-инструментальщик, инструктор-методист, инженер-механик, инженер-химик, инженер-электрик и т.п.

Если сотрудник выполняет работы разных профессий, то наименование должности в штатном расписании устанавливается по основной работе с учетом наибольшего удельного веса выполняемых им работ.

Например, сотрудник работает преимущественно бухгалтером, но иногда ему поручают решать вопросы кассового обслуживания.

В этом случае в штатном расписании рекомендуется указать именно должность «бухгалтер», а не двойную должность «бухгалтер-кассир».

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В противном случае при установлении двойной должности имеет место выполнение сотрудником по договору двух трудовых функций, что должно быть оформлено либо совмещением, либо совместительством.

Работодатель самостоятельно принимает решение — оформлять двойную должность или вводить две должности, которые сотрудник будет совмещать или занимать по совместительству.

Исключение составляют сотрудники, чья работа связана с наличием льгот либо ограничений, а также работники, которым присваиваются тарифные разряды.

Их должность следует указывать в точном соответствии с квалификационными справочниками и профессиональными стандартами.