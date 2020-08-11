Применять пониженные взносы можно не ранее месяца попадания в реестр МСП

Плательщики страховых взносов вправе применять пониженные тарифы страховых взносов, установленные Федеральным законом № 102-ФЗ, при условии внесения сведений о них в реестр МСП, с 1-го числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 года.

С запросом в ФНС обратилось некое акционерное общество, сведения о котором в реестре МСП не содержатся.

Но они могут быть внесены по состоянию на 10 августа 2020.

В связи с этим, в случае внесения АО в реестр МСП 10 августа 2020 года, АО вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с начисленных выплат и иных вознаграждений, превышающих МРОТ, начиная с 1 августа 2020 года.

Об этом сообщается в письме ФНС № БС-4-11/11451@ от 15.07.2020.

Таким образом уплаченные страховые взносы, правомерно исчисленные с выплат за апрель — июль 2020 года по общеустановленным тарифам, не могут быть признаны переплатой и, следовательно, не подлежат возврату.