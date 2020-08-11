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Медикам, борющимся с COVID, считают стаж день за два, хотя весной обещали за три. Минтруд объяснил, почему

Вчера на «Клерке» писали, что медработникам, борющимся с коронавирусом, стаж засчитают день за два. Минтруд пояснил, почему за два, а не за три.

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Пишет об этом издание «Подъем».

«В соответствии с действующим порядком медикам, в том числе работающим с коронавирусом, стаж исчисляется в календарном порядке (день за день). Весной Минтруд выступил с проектом постановления, предусматривающего введение для медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, льготного порядка формирования пенсионного стажа, был предложен вариант расчета день за три. В ходе межведомственного согласования было принято о решение о том, что время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в двукратном размере. Данный порядок будет действовать с 1 января по 30 сентября 2020 года» — пояснила пресс-служба ведомства.

В Минтруде уточнили, что сведения о работе с коронавирусными больными будут подаваться работодателем в территориальные органы ПФР «в составе сведений индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования».

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Вот такое оно, межведомственное согласование. Конкретные фамилии, по информации издания, в ведомстве называть отказались.

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