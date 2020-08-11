Медикам, борющимся с COVID, считают стаж день за два, хотя весной обещали за три. Минтруд объяснил, почему

Я привела ссылку на производственный календарь в гаранте, ко...
Хм, как раз процитированное вами и подтверждает его слова. Н...
Никто номера карт и не указывал. Вы заявление-то видели? И Ф...
На мой взгляд, в этом случае НДФЛ будет собираться в разы ме...
Да не совпадают стажи, вы понимаете? В ПФР в стаж идет работ...
Т.е. если автором дурацкого незаконного требования является ...
вот этот момент мне как раз очень и не нравится.я отправляю ...
вообще они (ФСС) очень даже активно сверяют поступающие реес...
Премиум - это прекрасно) Читаю клерк больше десяти лет, весь...
ну частично вы правы - я, например тоже считаю, что прямая в...
у меня дети после 2001 года - что то ни одному ФНС ничего не...
Написано даже в самом первом приближении не так.
Лет 10 уже на Пилотном, очень удобно, даже при не большом ко...
Стесняюсь спросить... А взять грунт где-нибудь поближе никак...
Что-то долго думали. ФНС ИНН новорожденным присваивала еще в...
Ну нет у нас Илонов Масков, или купи-продай, или еда.
А еще Рогозину небходимо ракеты гжелью и хохломой расписыват...
Так у меня так и было, всё что ни попросят - срочно и в рабо...
Всю работу не переделаешь. А может, вообще, чего-то и делать...
И эти люди нами управляют.
По номеру карты субсидии поручить нельзя, только на счёт рас...
Обжаловать можно. Тем более есть Письмо ФНС от 07.05.2020 № ...
"обои" жрут голубцы. Прошу уточнить какие - винило...
Мд-а, в Уфе недавно был кипишь, бывший зам.министра ЖКХ не з...
Я не отказываюсь ни от какой работы, если делаю ее в рабочее...
Коммерческий директор)))Причем , доход на этой должности бо...
Георгий, доброго времени суток. Допустим, для изготовления м...
Так лучше рисовать на них НюйОрк, Берлин, Лондон. Делали уж...
Наконец-то москву включают. У меня один наболел на 80 штук,...
Если "накопить и вложить", - то это не пенсия, а ...
У меня была когда то трудолюбивая сотрудница которая никогда...
Как водится, на подобное бюджет НЕ треснет...
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Интересно, в какую сумму бюджетных средств обошлась разработ...