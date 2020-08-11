Работодатели получат субсидии на создание временных рабочих мест для безработных. МРОТ+РК+взносы

Роструд заключил соглашения с 79 регионами для реализации программы по созданию временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. На региональном уровне идет процесс отбора и заключения договоров с работодателями.

«Перечень субъектов РФ по созданию временных рабочих мест сформирован на основе мониторинга ситуации на рынке труда с учетом региональных особенностей и готовности субъектов федерации к созданию таких рабочих мест с учетом эпидемических показателей и складывающейся в сфере занятости ситуации, а также потребности региона в федеральном софинансировании. Более 90% регионов вошли в программу создания временных рабочих мест», - рассказала замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

На создание временных рабочих мест из резервного фонда Правительства выделено более 4 млрд рублей.

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С помощью этих средств региональные власти смогут компенсировать часть расходов предприятий на зарплаты работникам.

Наибольший объем субсидий предоставляется Свердловской и Ростовской областям, республикам Татарстан и Башкортостан, Пермскому и Краснодарскому краям.

Перечень временных рабочих мест и общественных работ формируют региональные и местные власти исходя из своих потребностей и специфики региона.

Региональные центры занятости заключают трудовые соглашения с работодателями для создания временных рабочих мест. Выплаты по временному трудоустройству и занятости на общественных работах составляют не более 3 месяцев.

Зарплату устанавливает работодатель. При этом за счет предоставляемых субсидий компенсируются затраты в объеме МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов, и районный коэффициент.

При этом безработные граждане, занятые на общественных работах, могут продолжать получать пособие по безработице.