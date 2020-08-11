«Яндекс» запустил платформу для самозанятых

«Яндекс» запустил платформу «Яндекс.Про», предназначенную для самозанятых. Подключиться к ней могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.

«Яндекс.Про» создана на базе «Яндекс.Таксометра», к ней уже подключены водители и автокурьеры, выполняющие заказы «Яндекс.Такси».

В ближайшее время к платформе «Яндекс» планирует подключить курьеров, которые доставляют заказы «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты «Яндекс.Услуг».

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет прямо в приложении. Пользователь сможет синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.