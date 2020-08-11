Следующие оказались Щвейцария и Гонконг. С ними тоже пересмотрят соглашение о двойном налогообложении

Правительство предложило поднять налоги на вывод капитала в Швейцарию и Гонконг. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий международные отношения, на встрече президента Владимира Путина с министрами.

«Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами. Сейчас внимательно смотрим на Швейцарию и на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичным предложением. В случае вашего поручения, Владимир Владимирович, мы это сделаем», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Россия уже направила предложения об изменении налоговых соглашений на Мальту, в Люксембург и в Нидерланды. Мальта и Люксембург уже дали согласия, Нидерланды пока раздумывают.

Власти РФ хотят повысить налог на дивиденды, которые выводятся за рубеж, с 2% до 15%. Мера требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Кипр уже согласился внести соответствующие поправки в соглашение с РФ. В Минфине уже подсчитали, что уже со следующего года бюджет будет дополнительно получать 130-150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды. Также РФ предлагает Нидерландам, Мальте и Люксембургу пересмотреть налоговые соглашения на условиях, аналогичных тем, которые были предложены Кипру.