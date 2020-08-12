Правила госрегистрации ИП изменят

В правила регистрации индивидуальных предпринимателей внесут изменения. Проект с поправками в закон 129-ФЗ о госрегистрации опубликован на портале проектов нормативных актов.

После принятия поправок будет узаконена регистрация ИП через личный кабинет налогоплательщика. В проекте указано, как это будет оформляться.

Еще одно важное изменение — гражданам не нужно будет представлять при регистрации копию паспорта. И действительно, такое требование давно устарело, ведь ФНС получает все данные о паспортах из МВД. Исключение — если у человека нет постоянного места жительства, штамп о котором стоит в паспорте.