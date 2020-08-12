Данные из информационных ресурсов ПФР будут использоваться для целей статистики

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1005533-7, согласно которому в перечень субъектов официального статистического учета включат Пенсионный фонд.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время государство и общество имеют доступ только к ограниченной части информационных ресурсов ПФР, а публикуемые им на официальном сайте данные не имеют статуса официальной статистической информации, что значительно занижает их подлинный потенциал.

В этой связи информация, которая находится в распоряжении ПФР, теперь будет использоваться для статистического учета.

В частности, ПФР речь идет о данных персонифицированного учета застрахованных лиц, о плательщиках страховых взносов, о пенсиях, пособиях по уходу за ребенком в возрасте старше полутора лет, о данных из реестра инвалидов.

Информационные ресурсы ПФР являются уникальным источником данных, характеризующих объемы финансовых средств и направления их использования для социального обеспечения граждан, отмечается в пояснительной записке.

Расширение перечня субъектов официального статистического учета за счет включения ПФР позволит существенно увеличить масштаб использования его информационных ресурсов и обеспечить формирование в оперативном режиме официальной статистической информации по максимально широкому кругу показателей, характеризующих изменения и достижения в области социального обеспечения граждан.