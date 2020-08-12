Прибыль российского бизнеса упала на 67%. Это худший показатель за последние 16 лет

Совокупная прибыль российского бизнеса в марте-мае 2020 года снизилась на 67%. И это без учета малого бизнеса.

Об этом сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Причиной такого падения названо распространение коронавируса.

Такие показатели названы худшими для веченних месяцев за последние 16 лет. До этого худшим показателем считался за 2017 год, когда он упал на 28%.

Общая прибыль российского бизнеса за весну 2020 года составила, по данным FinExpertiza, 1,4 трлн руб.: более трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн руб., а оставшиеся — прибыль в размере 3,05 трлн руб. Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб.

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По объему потерь лидерами оказались:

Москва — бизнес получил убыток 85 млрд руб.;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 51,2 млрд;

Республика Коми — 19 млрд;

Амурская область — 13,2 млрд;

Ненецкий автономный округ — 7,7 млрд;

Томская область — 7,6 млрд;

Чечня — 3 млрд;

Дагестан — 2,7 млрд;

Северная Осетия — 1,9 млрд; Крым — 1,88 млрд руб.

Наибольшую динамику роста убытков показала Ингушетия: в марте—мае 2020 года местный бизнес потерял «всего» 1,5 млрд руб., по сравнению с весной прошлого года убыток вырос на 3260%, или более чем в 33 раза.

В десятку антилидеров по этому показателю также вошли:

Чечня — минус 984%;

Ненецкий автономный округ — минус 324%;

Амурская область — минус 323%;

Крым — минус 315%;

Еврейская автономная область — минус 168%;

Коми — минус 159%;

Севастополь — минус 159%;

Томская область — минус 153%;

Северная Осетия — минус 153%;

Тува — минус 138%.