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Сельская ипотека vs льготная. Что лучше в коронакризис?

Удаленная работа в период пандемии сделала крайне востребованной сельскую ипотеку. Эта госпрограмма местами соперничает с программой льготной ипотеки.

Льготная ипотека также крайне востребована, по словам гендиректора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, о чем он рассказал на встрече с Путиным:

«Мы увидели очень большой заинтересованный спрос на этот продукт. В общем-то, мы как операторы собрали все заявки из банков — более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на один триллион рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено» — сказал Мутко.

Недавно банки начали снижать первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 15%.

Вместе с этим, сельская ипотека, оператором которой «ДОМ.РФ» не является, а курирует ее Минсельхоз, сразу предполагала взнос 15%, а Россельхозбанк предлагает ее со взносом 10%.

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Изначальная максимальная ставка по сельской ипотеке составляла 3% при наличии у каждого региона возможности досубсидировать ее, снизив хоть до 0,1%. Против 6,5% у льготной.

Однако сельская ипотека действует только на территориях, внесенных в специальный реестр Минсельхоза. Москвы, МО и Санкт-Петербурга там нет. Реестр определяется в соответствии с приложением 11 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 № 696.

Льготная ипотека действует до 1 ноября этого года, возможно ее продлят до конца года. Еще вариант — ее продлят до конца 2021 года. Сельская ипотека действует до конца 2022 года.

Из0за высокой востребованности программу, вполне возможно. государство будет дофинансировать.

Правда, не все так просто. На «Клерке» как-то писали о скрытых рисках сельской ипотеки. Поэтому, как и с любым кредитом, стоит несколько раз хорошо подумать и все взвесить.

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По материалам «BFM».

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