Сельская ипотека vs льготная. Что лучше в коронакризис?

Удаленная работа в период пандемии сделала крайне востребованной сельскую ипотеку. Эта госпрограмма местами соперничает с программой льготной ипотеки.

Льготная ипотека также крайне востребована, по словам гендиректора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко, о чем он рассказал на встрече с Путиным:

«Мы увидели очень большой заинтересованный спрос на этот продукт. В общем-то, мы как операторы собрали все заявки из банков — более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на один триллион рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено» — сказал Мутко.

Недавно банки начали снижать первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 15%.

Вместе с этим, сельская ипотека, оператором которой «ДОМ.РФ» не является, а курирует ее Минсельхоз, сразу предполагала взнос 15%, а Россельхозбанк предлагает ее со взносом 10%.