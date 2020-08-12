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Люди жалуются на отказы в кредитных каникулах. ЦБ в курсе, но его рекомендации банкам он не указ

Заёмщики массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса. ЦБ в курсе и заявляет о том, что принимает меры.

Проект ОНФ «За права заемщиков» направил письмо в ЦБ с просьбой проверить нарушения банков в предоставлении каникул по закону, с ним ознакомились «Известия». В Народном фронте ссылаются на размещенные на специализированных порталах жалобы граждан, публикации в СМИ, а также на поступившие в консультационный центр ОНФ обращения.

В частности, правозащитники указали, что граждане массово жалуются на неоднократные «потери заявок» об оформлении кредитных каникул, навязывание собственных программ рассрочки, условия которых значительно хуже предусмотренных законом, и отказы в их отмене. В результате заемщики теряют деньги из-за невозможности реализовать свое право на снижение платежей в условиях падения доходов.

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Когда не стоит оформлять кредитные каникулы

В ЦБ «Известиям» подтвердили наличие проблем. Основые из них — ложное информирование граждан об условиях льготного периода, требование не предусмотренных законом документов, необоснованный отказ, превышение сроков рассмотрения заявок или их полное игнорирование.

Регулятор рекомендовал банкам фиксировать волю потребителей при обращении за льготным периодом в рамках кредитных каникул или за реструктуризацией по собственным программам. При этом финансовым организациям следует подробно раскрывать все существенные условия, особенности и различия предложений.

Но банки очень часто просто игнорируют информационные письма ЦБ с рекомендациями, ведь они не обязательны к исполнению. И они не обязаны отчитываться о количестве жалоб на потерянные заявления о предоставлении льготного периода и на другие нарушения, поэтому Центробанк может просто не видеть всей картины происходящего.

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По каждому случаю необоснованного отказа в предоставлении льготного периода по кредиту проводится надзорная работа, в том числе применяются меры воздействия, утверждают в ЦБ. Однако крупные банки, ответившие на запрос «Известий», отрицают факт проведения проверок. Впрочем, эти же банки отрицают и сам факт массовых отказов и жалоб клиентов.

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