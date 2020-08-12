Люди жалуются на отказы в кредитных каникулах. ЦБ в курсе, но его рекомендации банкам он не указ

Заёмщики массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса. ЦБ в курсе и заявляет о том, что принимает меры.

Проект ОНФ «За права заемщиков» направил письмо в ЦБ с просьбой проверить нарушения банков в предоставлении каникул по закону, с ним ознакомились «Известия». В Народном фронте ссылаются на размещенные на специализированных порталах жалобы граждан, публикации в СМИ, а также на поступившие в консультационный центр ОНФ обращения.

В частности, правозащитники указали, что граждане массово жалуются на неоднократные «потери заявок» об оформлении кредитных каникул, навязывание собственных программ рассрочки, условия которых значительно хуже предусмотренных законом, и отказы в их отмене. В результате заемщики теряют деньги из-за невозможности реализовать свое право на снижение платежей в условиях падения доходов.