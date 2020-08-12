Лайфхак для тех, кого достают рекламные телефонные звонки. Правда, маловероятный для России

Наверное, многих из вас достают звонки на рабочий или личный телефон с самыми разными рекламными предложениями. Порой очень назойливыми.

Иногда банки предлагают разные ВИП-обслуживания, иногда какие-то инвестиционные компании предлагают выгодно вложить деньги. И даже кто-то предлагает пойти в театр.

Как вариант, можно просто в смартфоне блокировать назойливые номера. Современные смартфоны это умеют. Еще одна полезная функция — смартфон сам помечает такие номера как спам.

А один англичанин просто сделал так, чтобы спамеры сами ему платили за звонок.

История достаточно известная в интернете:

«В ноябре 2011 года Ли Бомонт заплатил 10 фунтов стерлингов плюс НДС, чтобы установить свою личную линию 0871 — поэтому звонить ему сейчас стоит 10 пенсов, из которых он получает 7 пенсов.

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Когда Бомонту надоели рекламные звонки, он арендовал специальный номер телефона 0871 и каждый раз, когда банк, поставщики газа или электроэнергии, и прочие представители различных услуг запрашивали его данные, Бомонт указывал в качестве своего контактного номера платную линию.

Он добавил, что „очень честен“, и когда компании спрашивают, почему у него такой странный номер, отвечает:

„Потому что меня раздражают рекламные звонки. Поэтому я предпочитаю зарабатывать 10 пенсов в минуту“.

Поскольку он работает дома, Ли Бомонт смог увеличить свой доход, стараясь подольше пообщаться с абонентами, спрашивая более подробную информацию об их услугах. В итоге количество звонков стало резко сокращаться (с 20-30 в месяц до дюжины)».

Вполне возможно, это есть и у нас в стране. Однако, как пишут в интернете, платные номера возможны только по определенным кодам, на которые врядли кто-то будет звонить. А арендовать номер — легко нарваться на мошенников, которые просто пропадут с деньгами.

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А значит, просто блокируйте назойливых спамеров. Или спамьте в ответ:-).