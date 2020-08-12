Заявление на стандартный детский вычет не надо писать каждый год

Для предоставления стандартного налогового вычета по НДФЛ на ребенка от сотрудника требуется письменное заявление и документы, подтверждающие его право на вычет.

Налоговый кодекс не содержит требований о ежегодном представлении заявления для получения стандартного налогового вычета на ребенка.

В случае если у налогоплательщика право на получение стандартного налогового вычета на ребенка не прекратилось, то независимо от окончания налогового периода повторного представления заявления налоговому агенту не требуется.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/63596 от 21.07.2020.

При этом если в заявлении указано, что работник организации просит предоставить налоговый вычет на ребенка только в определенном налоговом периоде, то для получения такого вычета в следующем налоговом периоде ему необходимо представить новое заявление.

Что касается документов, подтверждающих право на вычет, то следует обратить внимание на справку из учебного заведения (если ребенок старше 18 лет).

В ней должны быть указаны период и форма обучения ребенка.

Соответственно, при решении вопроса о периодичности представления справки следует исходить из того, что налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка, поясняет Минфин.