Столичные магазины и общепит выплатят 450 миллионов коронакризисных штрафов

В Москве магазины и кафе оштрафовали на общую сумму в 450 миллионов рублей. Об этом сообщает столичный департамент торговли и услуг.

«С 12 мая по 11 августа проведена проверка более 45 тыс. предприятий общественного питания, торговли и услуг. За период действия ограничительных мер составлено более 8 тыс. административных материалов на сумму 450 млн рублей в отношении предприятий розничной торговли и общепита», — сказали в пресс-службе.

Чаще всего штрафовали за несоблюдение социальной дистанции, отсутствие масок и перчаток, а некоторые заведения — за работу в период ограничений, когда им это было запрещено.

Перчатки и маски персонал и посетители заведений обязаны быть в масках и печатках. Штраф за их отсутствие составляет для физических лиц 4 тыс. рублей, для юридического лица, не обеспечившего соблюдение нормы на своем объекте, — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуального предпринимателя — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кстати, на «Клерке» недавно писали о случае, когда у сотрудника магазина маска была на лице, но был открыт нос. Судтя штраф не присудила.

По материалам «ТАСС».