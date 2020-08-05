Маска надета, но нос открыт. Оштрафуют или нет?

Сегодня на «Клерке» писали о том, что магазины штрафуют за отсутствие масок у покупателей. А вот если маска надета, но не полностью?

А тут в «Красном уголке бухгалтера» поделились еще одним моментом с масками.

«Интересно узнать мнение согруппников. Насколько правомерным будет штраф за маску, спущеную чуть ниже носа. По факту — маска есть. Но надета неправильно. Выписали протокол по ст. 20.6.1 часть1».

Это которая «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Ниже в комментариях автор пишет, что написали в протоколе.

«Так и написано „находилась на рабочем месте со спущенной маской“».

Вот что пишут в комментариях:

«У вас найдутся свидетели, что маска сползла вынужденно, в результате выполнения рабочих обязанностей, например? Хотя, конечно, это надо было самому приписывать в процессе подписания протокола...».

Автор отвечает:

«Свидетелей нет, одна была. Так и написали, сползла. Просто сам факт, штрафуют за отсутствие ведь а не за неправильно надетую? Или я ошибаюсь?».

А еще ниже:

«Причем протокол соствляли представители ОБЭП».

«Все страньше и чудесатей» — сказала Алиса.

Вот еще мнение:

«В принципе во всей приказной-распорядительной документации, регулирующей режим ХЗ озвучено только отсутствие (неприменение) маски и перчаток. Неправильное их ношение никак и ничем не регламентировано. Поэтому можно и просто сослаться, что не был ознакомлен с правилам ношения (их попросту не существует)».

Еще подробности от автора:

«Перчатки были надеты. Санитайзер на видном месте. Ещё поджидали, вдруг впустим покупателя без маски. Но этого мы не допустили».

И еще совет:

«В графе протокола для объяснений привлекаемого к ответственности лица напишите следующее: „С составлением протокола об административном правонарушении не согласен. Правонарушения не совершал. Объяснение прилагаю на отдельном листе (листах)“. И нужно написать объяснение, что составленный протокол считаете незаконным».

А вот чем все это закончилось:

«Сегодня рассматривал судья наше „правонарушение“. На первый раз простили. Штраф не назначили. В объяснениях продавца фраза „маска на лице была надета“ сыграла ключевую роль. Так что своего рода победа».

Ура!