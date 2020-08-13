❗ В СЗВ-СТАЖ введут код ВИРУС и другие новые коды

На федеральном портале опубликован проект поправок в Постановление Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п, которым утверждена форма СЗВ-СТАЖ.

Во-первых, из-за введения льготных тарифов страховых взносов пропишут коды категорий застрахованных лиц, которые бухгалтеры уже указывали в РСВ за полугодие: «МС», «ВПМС», «ВЖМС», «КВ», «ВПКВ», «ВЖКВ».

Во-вторых, для медиков, которые работали с коронавирусными пациентами, введут специальный код — «ВИРУС». Этот код будет применяться с 1 января 2020 по 30 сентября 2020.

Напомним, медработникам, борющимся с коронавирусом, стаж засчитают день за два. «Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены», — заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Добавим, новые коды также будут применяться в формах СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ.