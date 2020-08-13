ФНС добавили полномочий

Федеральная налоговая служба будет утверждать форму уведомлений об открытии счетов в банках за рубежом.

Такая норма содержится в постановлении правительства, вступающем в силу 12 августа, на неё обратила внимание «Парламентская газета».

Изменения внесены в Положение о Федеральной налоговой службе. Установлено, что ведомство будет утверждать формы и форматы уведомлений об открытии и закрытии счетов и вкладов, об изменении их реквизитов в банках и других организациях финансового рынка, расположенных за рубежом.

11 августа вступил в силу закон о расширении перечня валютных операций, которые разрешается осуществлять представительствам или филиалам юридических лиц — резидентов, открытых в банках за границей. В указанный перечень включены операции, которые связаны с зачислением денежных средств на счета таких юридических лиц в банках, расположенных за рубежом.

При этом устанавливается, что резиденты обязаны представлять налоговым органам отчёты о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов. Речь идёт о счетах в организациях финрынка, расположенных за границей.