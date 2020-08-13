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Долг правительства превысил его накопления. Но стабильности это не угрожает

Долг федерального правительства превысил ликвидные резервы. Минфин считает, что для бюджетной стабильности это угрозы не несет, но показывает последствия коронакризиса.

Этот долг сложился из последствий пандемии, падения цен на нефть и покупки Правительством Сбербанка. Сюда же поддерживают расходы бюджета на поддержку граждан и бизнеса.

А вот небольшая хронология:

  • 1 апреля считается отправной точкой коронакризиса. Тогда у правительства было накоплений на 17 трлн руб. Госдолг составлял 14,5 трлн руб.;
  • на 1 июня госдолг и резервы были примерно в равном положении,14,3—14,4 трлн руб.;
  • на 1 июля госдолг превысил депозиты правительства на 1,55 трлн руб.

Во втором квартале депозиты правительства планомерно сокращались (на 3,8 трлн руб. за квартал), а госдолг постепенно увеличивался. Внутренний долг вырос за апрель—июнь на 834 млрд руб., а внешний долг даже сокращался, поскольку Минфин с 2019 года не выходит на зарубежные рынки капитала из-за санкций и только погашает еврооблигации.

Вот так госдолг менялся в 2020 году:

госдолг

По материалам «РБК».

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