Премии школьникам, победившим в олимпиаде, хотят освободить от НДФЛ

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил изменения в статью 217 НК, которая регулирует перечень необлагаемых НДФЛ доходов.

Предлагается включить премии победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в перечень доходов, не подлежащих налогообложению.

Соответствующий законопроект направлен для получения отзыва в Правительство.

Добавим, федеральные премии победителям и призерам финала Всероссийской олимпиады не выплачиваются с 2016 года. Но регионы могут поощрять своих школьников на свое усмотрение.

Так, например, столичные власти утвердили размеры поощрительных выплат для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года.

Размер поощрительных выплат составит: 300 тыс. рублей — выпускникам 11-х классов, признанным призерами ВсОШ текущего года, 100 тыс. рублей — остальным членам сборной Москвы.