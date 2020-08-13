Отбили отказ в регистрации компании в УФНС. Делятся кейсом

После отказа в регистрации компании заявителям удалось оспорить решение регистрирующего органа в Управлении. И, вуаля, те объяснили младшим коллегам, в чем те были не правы. Победа!
Кейсом поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Наконец-то удалось получить решение по жалобе территориального УФНС. Без него выкладывать кейс не имело смысла. Как и ожидалось, „старшие товарищи“ из Московского областного управления поправили своих „младших“ коллег. Вопрос решился даже быстрее, чем можно было ожидать: по закону на рассмотрение жалобы дается 15 рабочих дней, они уложись в 10.
Общий хронометраж такой:
- 3 июля (пятница) — принято решение об отказе в госрегистрации;
- 6 июля (понедельник) — подана жалоба;
- 20 июля (понедельник) — решение об отказе в госрегистрации отменено;
- 23 июля (четверг) — юридическое лицо зарегистрировано.
Попутно выяснилось, что кое-кто в налоговой не знает, что в названии после запятых нужно ставить пробелы, но это уже была другая история».
Заодно выложили сканы документов.
Отказ:
Жалоба:
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И решение Управления:
И все это совершенно бесплатно.
А вот что пишут в комментариях:
«Правильно! После 6-ти отказов, и умобешенных доводов об отказе в регистрации, мы тоже, спустя 6 мес. победили ИФНС и была такая гордость! Автора поста я прекрасно понимаю! Молодец! Так и надо бодаться жалобами и доказывать не правоту ИФНС!».
Еще много поздравлений от других подписчиков. Только один решил позлословить и обвинил автора в пиаре на простейшей операции. Ну зачем так? Человек старался, делился со всеми. Не всегда элементарные вещи для одного являются таковыми для всех.