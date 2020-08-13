На исполнение решений ЕСПЧ закончились деньги. Минюст просит дополнительные средства

К концу лета у Минюста закончились деньги на выплаты по решениям ЕСПЧ. В 2020 году выплат ожидают 280 человек, сумма задолженности составляет 270 млн руб.

Как пишет «Коммерсантъ», задолженность отчасти возникла из-за эпидемии коронавируса и работы Минюста «в особом режиме» в течение нескольких месяцев.

Минюст уже обратился в Минфин с просьбой о выделении дополнительных средств.

«Деньги закончились не из-за коронавируса, ведь их не тратили на нужды ведомства во время эпидемии»,— уверен глава правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов.

Господин Глухов называет причинами случающегося ежегодно дефолта Минюста невозможность предугадать количество решений ЕСПЧ в пользу россиян и накопление ведомством долгов по выплатам прошлых лет.