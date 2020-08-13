Росстат зафиксировал снижение цен

Росстат отчитался о снижении потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа.

Снижение составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую «тарифную неделю» июля, пишет «Интерфакс».

Таким образом, Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые за 11 месяцев — до этого она была на уровне 0,1% лишь в период с 10 по 16 сентября 2019 года.

Ускорение роста цен в первую неделю июля было традиционным и происходило из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля, после чего недельная инфляция также традиционно возвращается до обычных для июля 0,0-0,1% (иногда даже с недельной дефляцией в конце месяца) на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца цены к 10 августа снизились на 0,1%, с начала года они поднялись на 2,9%.

Среднесуточная дефляция за 10 дней августа составила 0,007% (за 12 дней августа 2019 года она была 0,005%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 10 августа незначительно снизилась и находилась посередине между 3,3 и 3,4% (3,35% без округления до десятых) после 3,4% на конец июля (3,37% без округления до десятых), 3,35% на 20 июля и 3,38% на 13 июля (расчеты годовой инфляции с точностью до сотых исходя из недельных цифр достаточно условные, но все равно показывают качественную динамику годовых цен). На конец июня годовая инфляция в РФ равнялась 3,2% (3,21% без округления до десятых).