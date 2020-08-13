Нужно больше золота! Добыча желтого металла выросла на 3%

Минфин сообщает о повышении добычи золота в России. При этом, добыча серебра по сравнению с прошлым годом сократилась.

Производство золота в России за январь - май 2020 года составило 104,31 тонн (за январь - май 2019 – 101,44 тонн), в том числе:

добычного – 86,38 тонн (за январь - май 2019 – 80,99 тонн),

попутного – 6,79 тонн (за январь - май 2019 – 7,35 тонн),

вторичного – 11,14 тонн (за январь - май 2019 – 13,10 тонн).

Производство серебра в России за январь - май 2020 года составило 355,30 тонн (за январь - май 2019 – 383,64 тонн), в том числе:

добычного – 169,10 тонн (за январь - май 2019 – 175,39 тонн),

попутного – 135,20 тонн (за январь - май 2019 – 130,67 тонн),

вторичного – 51,00 тонн (за январь - май 2019 – 77,58 тонн).

Добыча золота выросла на 3%, если сравнивать с 2019 годом. Добыча серебра при этом сократилась на 7%.

Кстати говоря, в этом году золото дорожает. 9 июля котировки составляли $1820 за тройскую унцию.

По материалам с сайта Минфина.