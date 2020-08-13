Дополнительной поддержки кинотеатрам не будет. Так решил Минфин

На беспроцентные займы кинотеатральным сетям и независимым кинотеатрам советник президента Владимир Толстой предложил выделить 13,5 млрд рублей сроком на год. Минфин инициативу отверг.

Кинотеатры нуждаются в дополнительных мерах поддержки со стороны государства, считает Владимир Толстой. Общий лимит для его предложения был рассчитан исходя из доходов от показа отечественных кинофильмов за 2019 год (по данным билетной системы ЕАИС), как сообщает «Интерфакс».

Деньги нужны кинотеатрам, чтобы рассчитаться с продюсерскими компаниями за вышедшие еще до пандемии фильмы, оплатить аренду, коммунальные услуги и другие операционные расходы.

Однако, по мнению Минфина, поддержку кинотеатров вполне можно обеспечить в рамках уже принятых правительством мер для пострадавших отраслей экономики. И перспектив у этого предложения нет.