Собрались на отдых в Турцию? Приобретите расширенную страховку и запаситесь масками

Для отдыха в Турции понадобится запастись медицинскими масками. А также, приобрести расширенную страховку.

Об этом рассказал посол РФ в Турецкой Республике Алексей Ерхов.

"Расширенная страховка покроет расходы на медицинские услуги в случае заражения коронавирусом. За отсутствие защитных масок в общественных местах штрафуют на 900 турецких лир. Но самое главное в том, что здоровье и качество отдыха напрямую связаны с тем, как туристы будут соблюдать санитарные правила", - сказал дипломат.

Подробный алгоритм действия для отдыхающих выложен на сайте посольства России в Турции.

Вообще, стоит ли туда ехать сейчас? Эпидемия не закончилась.