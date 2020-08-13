Утвержден перечень регионов для туристического кэшбэка. Программа стартует через неделю

Ростуризм утвердил перечень регионов и сроки предоставления туристских услуг, по которым можно будет получить кэшбэк. Приказ от 11.08.2020 № 240-Пр-20 официально опубликован.

В перечне есть все регионы, однако в семи из них возврат за турпоездки будет возможен только в период с 1 октября до 20 декабря. Это Республика Крым и г. Севастополь, Алтайский, Ставропольский, и Краснодарский края, Республика Алтай и Калининградская область.

Программа стартует в ночь с 20 на 21 августа в 00:00, продлится неделю и закончится 28 августа в полночь.