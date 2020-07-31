Как получить туристический кэшбэк от государства на путешествия по России

Правительство объявило программу поддержки внутреннего туризма. Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина из резервного фонда выделено 15 млрд рублей на частичный возврат денег (кэшбэк) за покупку туров по стране. Программа стартует с августа и закончится 20 декабря 2020 года.

Куда можно поехать, чтобы получить кэшбэк?

Государственная субсидия (кэшбэк) начисляется за покупку туров по всем регионам России.

В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года по всей стране. Однако не стоит рассчитывать на летнюю поездку на море. В семи главных туристических регионах кэшбэк дадут только за поездки в период с 1 октября по 20 декабря 2020 года:

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Алтайский Край

Республика Алтай

Калининградская область

Республика Крым

Севастополь

Краснодарский край

Ставропольский край

Я могу купить билеты на самолет, забронировать гостницу — и мне вернут часть денег?

Все несколько сложнее. Получить кэшбэк можно только при покупке тура у туроператора или при самостоятельном бронировании гостиницы. Стоимость проезда не будет входить в стоимость самостоятельного путешествия для расчета кэшбэка. Участвующие в программе отели и гостиницы будут опубликованы на сайте мирпутешествий.рф

Если туроператора или отеля нет в перечне на указанном сайте, кэшбэк вы не получите.

На какой кэшбэк можно рассчитывать?

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Размер суммы, которую вернут, зависит от стоимости путешествия или проживания:

менее 24 999 руб — 0 руб;

от 25 000 руб до 49 999 руб — 5 000 руб;

от 50 000 руб до 74 999 руб — 10 000 руб;

от 75 000 руб и выше — 15 000 руб.

Стоимость путешествия — это общая стоимость турпакета или проживания в гостинице на всех участников поездки на весь срок проживания. Т.е.

Таким образом, минимальный размер стоимости путешествия или пакет проживания — 25 000 рублей. При стоимости путешествия 24 999 рублей и менее кэшбэк не дадут.

Какие еще есть условия для получения кэшбэка?

нельзя оплачивать тур или отель наличными или картой через терминал.

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Главное условие —. Карты других платежных систем в программе не участвуют. Кроме того,Но прежде чем оплачивать картой свое путешествие, надо вступить в Программу лояльности платежной системы «МИР» на сайте privetmir.ru

Тур обязательно должен быть оплачен одним платежом, т.е. частями платить нельзя.

И еще — длительность поездки не должна быть не менее 5 дней 4 ночей.

Как именно мне вернут деньги?

Деньги будут возвращены на ту же карту «МИР», с которой производилась оплата. Все взаимоотношения в части кэшбэка будут производится через Программу лояльности платежной системы «МИР».

А у меня нет карты «МИР». Что делать?

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Для получения кэшбэка не обязательно оплачивать путешествие своей картой. Вы можете попросить родственников или знакомых, имеющих такие карты, оплатить за вас. Но может, вы еще успеете получить собственную карту. Она может пригодиться, поскольку многие государственные пособия и субсидии теперь перечисляются только на карты «МИР».

Если я отменю поездку, что будет с кэшбэком?

В случае отказа от поездки происходит оформление возврата покупки.Возврат возможен только безналичным платежом (возврат наличными средствами не возможен).

За нарушение процедуры возврата (т.е. возврат наличными) туроператор или отель может быть оштрафован по статье 15.1 КоАП РФ на сумму 50 000 руб.

Стоимость субсидии подлежит возврату в электронном виде. Эта операция будет произведена платежной системой автоматически.

Пошаговая инструкция по получнию кэшбэка от Ростуризма: