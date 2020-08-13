После 80 лет пенсия увеличивается на 5,6 тыс. рублей

При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 руб.

Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца.

Следует отметить, что инвалиды I группы уже получают фиксированную выплату в двойном размере в связи с инвалидностью. Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» соответствующую доплату к пенсии по старости устанавливают по одному из оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие I группы инвалидности.

Также гражданам, достигшим возраста 80 лет, без подтверждения нуждаемости ухода может быть установлена компенсационная выплата в размере 1200 руб. ежемесячно.

📌 Реклама

Но здесь необходимо соблюдение важных условий — компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, не стоящему на учете в службе занятости и не являющемуся получателем пенсии. При этом проживает ухаживающий человек вместе с пенсионером или нет, является ли членом его семьи, значения для установления выплаты не имеет.

Для назначения компенсационной выплаты необходимо заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом и заявление лица, осуществляющего уход.

Важно, что при устройстве помощника на работу он обязан сообщить об этом в ПФР для прекращения выплаты. Иначе случится переплата, которую придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР все равно узнают из отчетов работодателей.