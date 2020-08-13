Приложение «Честный знак» для проверки легальности товаров скачали уже более 1 млн пользователей

Приложение «Честный знак» для проверки легальности товаров скачали 225 тысяч человек. В результате общее число пользователей превысило 1 миллион.

«Взрывной интерес к маркировке проявили граждане — за июль число скачиваний приложения „Честный знак“, с помощью которого проверяют легальность и данные товаров, превысило 225 тыс. — до более чем 1 млн», — говорится в сообщении оператора маркировки товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ)

За месяц пользователи просканировали 3 млн кодов, из которых более 1,8 млн — обуви. К концу июля число сканирований превысило 10,6 млн.

Приложение «Честный знак» можно скачать в App Store и Google Play. В конце июля оно появилось и на платформе VK Mini Apps в социальной сети «ВКонтакте».

Больше всего пользователей приложения в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.