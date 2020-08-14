ЦБ накопил рекордные золотовалютные резервы с 2008 года

Международные резервы России к 7 августа составили $600,7 млрд, сообщил Центробанк. Таким образом побит рекорд в $598,1 млрд, установленный в августе 2008 года, накануне мирового финансового кризиса.

За первую неделю августа объем международных резервов РФ увеличился на $8,9 млрд, или на 1,5%, пишет «Коммерсантъ». Нынешний рост обусловлен положительной курсовой переоценкой и повышением мировых цен на золото.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что макроэкономические показатели в России «демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, о чем свидетельствует и высокий уровень золотовалютных резервов страны».