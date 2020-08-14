Предлагают ввести платную эвакуацию россиян из-за границы

МИД предлагает ввести механизм платной эвакуации граждан из других стран. После эвакуации нужно будет в течение трех месяцев возместить расходы в бюджет.

Соответствующий проект постановления правительства выложен на портале общественного обсуждения, пишут «Ведомости».

«Оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи, — говорится в документе. — При этом категоричность при определении критериев оказания материальной помощи обусловлена не в последнюю очередь и безвозмездностью ее оказания».

Вместо бесплатной эвакуации МИД предлагает ввести гарантированный возврат россиян из-за рубежа, но при условии компенсации бюджету расходов на эвакуацию. Если средства не будут уплачены, будет запущена процедура принудительного взыскания.

«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесенные расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, т. е. помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — отмечается в пояснительной записке.

Интересно, а по каким ценам будет рассчитываться стоимость эвакуации? По рыночным? Или по каким-то своим?