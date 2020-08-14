С 14 августа в жилых домах нельзя размещать мебельные и строительные магазины

Arhimed0 Может быть эта новость запоздала лет на 10?потому что как ра... Сбербанк отменяет бесплатные уведомления по СМС

IgorD А эти уведомления бесплатные были разве? У меня и раньше 30 ... Сбербанк отменяет бесплатные уведомления по СМС