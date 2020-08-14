С 14 августа в жилых домах нельзя размещать мебельные и строительные магазины

В жилых домах с 14 августа запрещено размещать магазины бытовой химии, пиротехники, и строительных материалов.
Об этом пишут «РИА Новости»:
«В жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, <...> а также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой», — говорится в документе.Также сказано и о мусоропроводах:
«Мусоросборные и бельеприемные камеры в жилых и общественных зданиях, сооружениях должны выделяться противопожарными перегородками и перекрытием», — говорится в документе.Об этих изменениях недавно писали на Facebook:
«С 14 августа 2020 года в помещениях жилых зданий запрещено торговать мебелью, строительными материалами, синтетическими ковровыми изделиями, горючими и взрывоопасными веществами. Приказ МЧС от 14.02.2020 № 288 внес изменения в СП от 24.04.2013 № 4.13130.2013 о системе противопожарной защиты. Поправки начнут действовать уже с 14 августа 2020 года. Теперь в помещениях МКД запрещено располагаться магазинам, которые торгуют огнестрельными и взрывоопасными веществами, мебелью, синтетическими ковровыми изделиями, автозапчастями и автомобильными маслами. Запрет распространяется также на торговлю строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой. Кроме того, подлежат ликвидации производства и склады оптовой торговли, которые находятся в МКД (п. 5.2.8 СП 4.13130.2013). В министерстве сообщают, что принятые поправки направлены на предотвращение пожаров в жилых домах. Напомним, что обеспечение пожарной безопасности в МКД — обязанность управляющей домом организации (ст. 37 Закона № 69-ФЗ)».Но при этом, один из комментаторов обратил внимание:
«Чтобы сильно не пугать народ. Свод правил, о котором идет речь — это нормы проектирования. Читаем внимательно область применения: „1.1 Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара.“ Все, что построено, размещено в зданиях в соответствии с ранее действующими нормами проектирования (включая требования пожарной безопасности) и введено в эксплуатацию в установленном порядке, может эксплуатироваться и далее. Для того, чтобы не наступить на „нормативные грабли“ при организации любого вида бизнеса, связанного с использованием зданий, помещений, сооружений, следует озаботиться разработкой проектной документации, учитывающей не только пожелания собственника, но и существующие нормы проектирования, включая нормы всех видов безопасности».Указанный Свод правил можно скачать из вложения.