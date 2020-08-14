Рынок роскоши ожидает падение продаж на 45% в этом году

Рынок люксовых товаров ждет обвал. даже самый оптимистичный сценарий предполагает падение продаж в 2020 году на 35–45%.

Отрасль может потерять около 105 млрд евро и откатиться на 9 лет, к показателям 2011 года. При этом, онлайн-продажи люксовых вещей будут расти.

Более половины российских потребителей, тратящих на роскошь свыше 37 тысяч евро в год, стали охотнее покупать товары в интернете в период пандемии. В целом по миру 48% потребителей люкса сообщили, что теперь будут делать больше онлайн-покупок.

При этом, есть и те, кто после снятия всех ограничений хочет вернуться в магазины:

3,7% отечественных потребителей готовы положиться исключительно на онлайн-покупки,

14,3% покупателей роскоши полностью откажутся от онлайн в пользу офлайн-магазинов.

По материалам «РБК».