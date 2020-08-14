Критерии для проведения налогого мониторинга резко снизят. Под него попадут тысячи предприятий

Минфин подготовил проект с поправками в Налоговый кодекс, касающимися налогового мониторинга.

В марте новым премьером Мишустиным была подписана концепция развития системы налогового мониторинга. И вот в рамках её подготовлен этот законопроект.

Самое главное изменение — резко снизится порог для вхождения в систему налогового мониторинга. Планка снизится с 300 млн налогов, уплаченных за год, до 100 млн. Кроме того, будут учитываться не только налог на прибыль, НДС, акцизы и НДПИ, но и НДФЛ со страховыми взносами.

Минимальные требования к суммарному объему годовых доходов налогоплательщика и к совокупной стоимости активов также предлагается снизить втрое — до 1 млрд руб. (сейчас 3 млрд).

Таким образом, под систему налогового мониторинга могут попасть тысячи организаций. Да, она пока добровольна. Но все мы знаем, как налоговая умеет выкручивать руки, добиваясь того, что ей нужно.

📌 Реклама

По расчету авторов проекта число потенциальных участников налогового мониторинга увеличится до минимум 3,9 тысячи плательщиков к 2022 году, и не менее 7,8 тысячи — к 2024 году.

Среди других поправок отметим новое положение, дающее право инспектору, проводящему налоговый мониторинг, истребовать у контрагента или у иных лиц документы и информацию о проверяемом лице. А так же норму, согласно которой решения о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, принимаются налоговым органом, проводящим налоговый мониторинг.





http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64125.html/

© КонсультантПлюс, 1997-2020 должностное лицо налогового органа, проводящее налоговый мониторинг, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, эти документы (информацию);© КонсультантПлюс, 1997-2020





http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64125.html/

© КонсультантПлюс, 1997-2020 должностное лицо налогового органа, проводящее налоговый мониторинг, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, эти документы (информацию);© КонсультантПлюс, 1997-2020

Налоговый мониторинг — это система дистанционного налогового контроля: компании открывают свои информационные учетные системы для налоговиков, а взамен получают отсутствие камеральных и выездных налоговых проверок. Такое сотрудничество позволяет бизнесу исключить риски, связанные с некорректным исчислением налогов и сборов.