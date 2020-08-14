Критерии для проведения налогого мониторинга резко снизят. Под него попадут тысячи предприятий

Минфин подготовил проект с поправками в Налоговый кодекс, касающимися налогового мониторинга.
В марте новым премьером Мишустиным была подписана концепция развития системы налогового мониторинга. И вот в рамках её подготовлен этот законопроект.
Самое главное изменение — резко снизится порог для вхождения в систему налогового мониторинга. Планка снизится с 300 млн налогов, уплаченных за год, до 100 млн. Кроме того, будут учитываться не только налог на прибыль, НДС, акцизы и НДПИ, но и НДФЛ со страховыми взносами.
Минимальные требования к суммарному объему годовых доходов налогоплательщика и к совокупной стоимости активов также предлагается снизить втрое — до 1 млрд руб. (сейчас 3 млрд).
Таким образом, под систему налогового мониторинга могут попасть тысячи организаций. Да, она пока добровольна. Но все мы знаем, как налоговая умеет выкручивать руки, добиваясь того, что ей нужно.По расчету авторов проекта число потенциальных участников налогового мониторинга увеличится до минимум 3,9 тысячи плательщиков к 2022 году, и не менее 7,8 тысячи — к 2024 году.
Среди других поправок отметим новое положение, дающее право инспектору, проводящему налоговый мониторинг, истребовать у контрагента или у иных лиц документы и информацию о проверяемом лице. А так же норму, согласно которой решения о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, принимаются налоговым органом, проводящим налоговый мониторинг.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64125.html/
© КонсультантПлюс, 1997-2020
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64125.html/
© КонсультантПлюс, 1997-2020
Налоговый мониторинг — это система дистанционного налогового контроля: компании открывают свои информационные учетные системы для налоговиков, а взамен получают отсутствие камеральных и выездных налоговых проверок. Такое сотрудничество позволяет бизнесу исключить риски, связанные с некорректным исчислением налогов и сборов.