ВТБ предупреждает о новом всплеске мошенничества с банковскими картами

ВТБ зафиксировал всплеск активности мошенников, которые обещают перечислить клиентам банка в качестве бонуса 2020 рублей за прохождение опроса о качестве работы офисов и контактного центра.

Злоумышленники на фейковых страницах в соцсетях предлагают заполнить анкету, в которой для получения вознаграждения просят указать номер карты и CVC-код.

Данный вид мошенничества относится к методу социальной инженерии — когда злоумышленники, используя манипуляцию и психологические уловки, пытаются получить данные клиентов и доступ к их средствам. Более чем 90% попыток мошенничества — это всевозможные формы социальной инженерии, отмечается на сайте ВТБ.

ВТБ напоминает, что специалисты банка никогда не будут спрашивать у вас данные обеих сторон карты, в частности, код CVV. Также клиентам стоит иметь в виду, что периодически на электронную почту могут приходить подозрительные электронные письма или СМС на телефон с вложенными ссылками. В таких случаях стоит внимательно относится к отправителю: если он не вызывает доверия — ни в коем случае не переходить по ссылке.