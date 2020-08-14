Отложенного спроса не будет: расходы россиян продолжают падать

По статистике, за первую неделю августа средний потребительский чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем. Расходы россиян (а значит, и доходы) продолжают падать, и эксперты говорят, что восстановится потребительская активность не раньше следующего года. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Объем повседневных расходов, в свою очередь, упал еще сильнее — на 10,3%, до 3843 рублей. Это самая слабая потребительская активность с конца июня: впервые за пять недель резко упали расходы на одежду, обувь и аксессуары. Многие на рынке рассчитывали на эффект отложенного спроса, когда россияне вернутся в магазины после режима самоизоляции, но он оказался очень коротким и постепенно сходит на нет.

В июле оживление покупательской способности было обосновано тем, что люди долго ждали окончания ограничительных мер и решили начать хоть чем-то себя радовать, подтвердил «Газете.Ru» выводы исследований независимый финансовый аналитик Жан-Поль Чуркин. А так как, по приблизительным данным, реальные доходы населения во втором квартале 2020 упали на 8% — удивляться происходящему не приходится.

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В долгосрочной перспективе понижение расходов и доходов приводит к падению уровня жизни населения, а он, в свою очередь, влияет не только на экономику, но и на демографическую ситуацию и уровень социального напряжения в обществе. Поэтому аналитики надеются на восстановление потребительского спроса приблизительно в течение полугода (по самому оптимистичному сценарию).

Мы ни на что не намекаем, но как по-вашему: слишком ли сгущаются краски?