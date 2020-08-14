Форму 6-НДФЛ радикально изменят

На портале проектов нормативных актов опубликовали будущий приказ ФНС с новой формой 6-НДФЛ. Применяться она будет, начиная с отчетности 2021 года.

Изменения глобальные и связаны в первую очередь с отменой справок 2-НДФЛ. Теперь данные о доходах каждого физлица надо будет указывать в приложении 1 к расчету 6-НДФЛ. Но делать это надо будет только один раз в год, так же как сдавались справки 2-НДФЛ.

Кроме того, вместо одного раздела в форме будет два. В первом указываются срок перечисления налога и сумма (за последние три месяца). Не будет дат фактического получения дохода и удержания налога. Но вводятся строки для указания даты и суммы НДФЛ, возвращенного физлицам.

Во разделе 2 будет расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога. Из новых строк отметим данные об излишне удержанном налоге (сейчас такой нет). Кроме того, появятся строки для информации за прошлые налоговые периоды.

Посмотреть планируемую форму декларации вы можете посмотреть во вложенном файле.