ФНС опровергла сообщения в СМИ о росте количества налоговых проверок

ФНС опровергла информацию об увеличении в четыре раза количества налоговых проверок, опубликованную в газете «Ведомости» от 11.08.2020 в статье «Фискальный террор». Журналисты газеты не обращались с запросом в пресс-службу налогового ведомства и использовали для написания статьи лишь мнения сторонних экспертов и собственные домыслы.

В основе статьи «Ведомостей» лежит обращение Ассоциации банков России (мы писали об этом в материале Банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза, прим. редакции) , в котором якобы отмечается то, что «налоговики начали массово проверять счета россиян в банках», а также то, что «налоговиков интересуют сведения о наличии счетов, о наличии денежных средств на счетах всех категорий клиентов, в том числе физлиц».

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Подобное изложение искажает смысл обращения Ассоциации и вводит в заблуждение читателя, считает налоговое ведомство. ФНС России действительно получила запрос от АРБ, однако в нем речь идет о требованиях по статьям 93, 93.1 Налогового кодекса, которые не касаются информации о наличии счетов и о наличии или движении средств по счетам. Речь идет о требованиях, выставляемых территориальными налоговыми органами при проведении контрольных мероприятий в отношении юридических лиц, в случае выявления сомнительных операций и контрагентов. В этом случае для подтверждения корректности определения налоговых обязательств в банках затребуются карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие счета, доверенности, выданные должностными лицами на право представления интересов организации и совершение юридически значимых действий и другие подобные документы.

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Определенный рост числа выставленных требований связан с увеличением количества камеральных проверок на 11% (или 1.6 млн) за июнь-июль 2020 года. Сроки представления отчетности по ряду налогов в 2020 году были перенесены в связи с пандемией и ограничением экономической деятельности.

ФНС напомнила о том, что она не один раз опровергала недостоверную информацию о массовых проверках счетов граждан и налоговых начислениях на любые поступления на карты. Количество таких проверок минимально — в среднем в год проводится не более 3% от общего количества выездных проверок. За первое полугодие 2020 года в рамках выездной налоговой проверки ФНС проверила всего 60 человек на всю Россию. Налоговики еще раз обращают внимание на то, что запрос по счетам физических лиц возможен только в случае налоговой проверки и только по согласованию с вышестоящим налоговым органом.