Банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

Банки сообщили о четырехкратном увеличении количества запросов Федеральной налоговой службы по счетам клиентов в период после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией.

Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР), адресованного главе ФНС, о нем написал ТАСС.

«По информации, полученной от кредитных организаций, объем поступающих от налоговых органов требований увеличился в среднем более чем в четыре раза, произошло это после отмены ограничительных мер, связанных с COVID-19, и возобновлением налоговых проверок, приостановленных в период до 30.06.2020», — указано в письме.

При этом в АБР отмечают, что в период действия ограничительных мер снижения объема запросов ФНС не было.

В ассоциации считают, что такое резкое увеличение обращений является критичным для банков, поскольку подразделения, обрабатывающие запросы налоговых органов, могут не успеть их обработать в полном объеме.

В этой связи банкиры просят ФНС продлить сроки предоставления запрашиваемой информации до 20 дней по обращениям налоговой в период с 30 июля до 15 августа.