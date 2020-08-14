Мальта согласилась на российские условия по соглашению о двойном налогообложении

Россия и Мальта договорились о повышении до 15% ставки налога на проценты и дивиденды.
«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в конвенцию между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения ... и договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций», — говорится в сообщении на сайте Минфина.
Власти РФ хотят повысить налог на дивиденды, которые выводятся за рубеж, с 2% до 15%. Мера требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Ранее Кипр уже согласился внести соответствующие поправки в соглашение с РФ.