Негосударственные пенсии повышаются медленнее, чем государственные. Почему?

Пожизненные и срочные пенсии клиентам негосударственных пенсионных фондов повысились с 1 августа — на 8% и 7,1% соответственно. Это несколько ниже показателей Пенсионного фонда России (9,1% и 8%).

Но корректирующие коэффициенты — это минимальный размер увеличения накопительных пенсий. Повышение выплат также происходит за счет поступающих дополнительных взносов по госпрограмме софинансирования пенсионных накоплений.

Размер выплат по пенсионным накоплениям повышается ежегодно 1 августа в зависимости от результатов инвестирования соответствующих портфелей, полученных в предыдущем году. Для назначенных пожизненных пенсий — это выплатной резерв, для срочных пенсий — резерв срочных выплат.

В НПФ сконцентрировано 22,5 млрд руб. выплатного резерва и 2,7 млрд руб. резерва срочных выплат. А портфелями ПФР управляет государственная УК ВЭБ.РФ — выплатной резерв составляет 19,8 млрд руб., а резерв срочных выплат — 5 млрд руб.