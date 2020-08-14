Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Негосударственные пенсии повышаются медленнее, чем государственные. Почему?

Пожизненные и срочные пенсии клиентам негосударственных пенсионных фондов повысились с 1 августа — на 8% и 7,1% соответственно. Это несколько ниже показателей Пенсионного фонда России (9,1% и 8%).

Но корректирующие коэффициенты — это минимальный размер увеличения накопительных пенсий. Повышение выплат также происходит за счет поступающих дополнительных взносов по госпрограмме софинансирования пенсионных накоплений.

Размер выплат по пенсионным накоплениям повышается ежегодно 1 августа в зависимости от результатов инвестирования соответствующих портфелей, полученных в предыдущем году. Для назначенных пожизненных пенсий — это выплатной резерв, для срочных пенсий — резерв срочных выплат.

В НПФ сконцентрировано 22,5 млрд руб. выплатного резерва и 2,7 млрд руб. резерва срочных выплат. А портфелями ПФР управляет государственная УК ВЭБ.РФ — выплатной резерв составляет 19,8 млрд руб., а резерв срочных выплат — 5 млрд руб.

Ак Барс Банк
📌 Реклама
Бизнес во всеоружии
Первая система подписок на РКО. Арсенал полезных сервисов и скидка до 20%
Узнать больше

«У частных фондов сформированы не очень большие портфели выплатного резерва и срочных выплат в отличие от ПФР. В связи с необходимостью обеспечивать регулярные выплаты это требует от НПФ держать средства в ликвидных и консервативных инструментах. У ВЭБа за счет масштаба пространство для инвестиционного маневра шире»,— отмечает в «Коммерсанте» основатель проекта «Моя пенсия» Сергей Околеснов.

По его мнению, это и могло стать причиной небольшого отставания частных фондов от показателей ПФР.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама