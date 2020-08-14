Администрация президента и их семьи отчитались о доходах. Победила жена Пескова

Опубликованы сведения об имуществе, доходах и расходах главы государства, работников Администрации Президента и членов их семей за 2019 год.

Мы прикрепили документ с цифрами во вложении, можно скачать.

А еще приведем некоторые из этих цифр здесь. Так, глава государства в прошлом году заработал 9 726 595 рублей.

Руководитель Администрации президента Вайно в прошлом году заработал 11 588 838 рублей. Его супруга — 4 073 795 рублей.

Зампред Совета Безопасности Медведев заработал в 2019 году 11 051 195 рублей, а его супруга — ничего не заработала.

А вот Секретарь Совбеза Патрушев в прошлом году заработал несколько больше. Его доход составил 34 408 618 рублей, а у его супруги — 342 511 рублей.

Первый замруководителя АП Кириенко тоже ударно поработал в том году. Его доход составил 33 130 371 рублей. Не зря Героя России ему дали. Супруга его заработала 331 854 рублей.

Удивил пресс-секретарь Путина, Песков. Он заработал «всего» 14 632 639 рублей. Зато его супруга — 235 922 318 рублей. Щоб я так жил, как говорят в Одессе.

Остальные цифры можете посмотреть во вложенном файле.

Информация с Кремлин.ру.