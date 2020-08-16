Сколько в среднем монет приходится на каждого жителя нашей страны?

Несмотря на то, что коронакризис подстегнул развитие безналичных платежей, ЦБ продолжает запускать в оборот новые монеты. Это происходит из-за того, что много мелочи просто оседает на полочках и в баночках.

По состоянию на конец 2019-го в обращении находилось 67,8 млрд монет, а в этом году их количество увеличилось еще на 362 млн штук

«Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется. Например, за 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь монет на каждого жителя. По состоянию на 1 июля 2020 года в платежный оборот в нашей стране выпущено 68,2 млрд монет», — объяснили в регуляторе.

Если округлить, то окажется, что на одного россиянина сейчас приходится по 465 монет. При этом наиболее активно используется в обороте мелочь номиналом пять и 10 рублей, добавили в ЦБ.

По материалам «Известий».