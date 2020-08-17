Аптеки могут применять ЕНВД при продаже товаров, не подлежащих обязательной маркировке

Аптеки, продающие лекарственные средства подлежащие обязательной маркировке, могут применять ЕНВД по реализации товаров, которые такой маркировке не подлежат. Такой вывод сделал Минфин в письме № 03-11-06/3/65778 от 28.07.2020 г.

Реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке, для целей главы 26.3 Кодекса к розничной торговле не относится. Соответственно, применять ЕНВД при продаже таких лекарств нельзя.

В 2020 году в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, относящейся к розничной торговле, в целях главы 26.3 Кодекса налогоплательщик вправе применять ЕНВД, а в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей, - общий режим налогообложения или УСН. Но следует помнить о том, что необходимо вести раздельный учет.