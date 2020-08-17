Родителям первоклассников предлагают дать дополнительный выходной

Родителям детей-первоклассников предлагают дать дополнительный выходной день. С таким предложением выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Анна Маркс отмечает, что по данным опроса института, проведенного с 1 по 10 августа среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов, 56% участников намерены проводить ребенка на первый урок.

При этом, 83% опрошенных заявили, что для этого им нужно брать отпуск или отгул. А 37% заявили о неготовности отпрашиваться даже по такому поводу, поскольку не хотят снижения доходов в период пандемии.

Психологи считают, что присутствие родителей на линейке крайне важно для ребенка, «испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, и способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде».

«В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — подчеркивается в обращении.

По материалам «РИА Новости».