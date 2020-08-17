Тарифы взносов по травматизму в 2021 году не изменятся

Минтруд опубликовал проект закона о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Если коротко — ничего не изменится.

Согласно проекту, в 2021 году страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будут уплачиваться по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

По прежнему будет 32 страховых тарифа, от 0,2 до 8,5%, в зависимости от видов экономической деятельности, распределенных по классам профессионального риска.

Действующие льготы по выплатам инвалидам сохраняются.