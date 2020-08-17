Граждане ЕАЭС будут получать пенсию наравне с россиянами. Если они ее заработают

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Договор был подписан 20 декабря в Санкт-Петербурге лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Документ направлен на обеспечение равных прав трудящихся в сфере пенсионного обеспечения, защиту приобретенных ими пенсионных прав на территориях стран ЕАЭС, а также на развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Соглашение в том числе гарантирует, что работникам не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании местожительства на территории другой страны ЕАЭС. Формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства.