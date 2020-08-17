Яблоки и свинина сильно подорожали

Несмотря на летние месяцы — сезон овощей и фруктов, в июле статистика зафиксировала резкий рост цен на яблоки.

По сравнению с прошлым годом стоимость этого фрукта увеличилась на 30-50%. Эксперты успокаивают: это сезонное явление. По мнению аграриев, в этом виноваты прошлогодние дожди с градом, побившие урожай, которого и не хватило до конца срока хранения яблок, чтобы обеспечить спрос до нового сбора.

Конечно, повлиял и коронавирус. Из-за карантинных ограничений собирать «наливное» в этом году начали на две недели позже, что спровоцировало ещё больший временной дефицит.

В конце августа — начале сентября, когда российское яблоко в достаточном объеме выйдет на рынок, цена стабилизируется, успокаивают покупателей в Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР).

Компанию яблокам составили свинина и мясо птицы, которые подорожали на 26-32%. Поставщики мяса объясняют всплеск цен сезонным спросом. В этом году россияне проводят отпуск дома, выезжая на дачи и пикники, где жарят шашлыки, что спровоцировало рост продаж свинины в пределах 10-20%, констатируют в Национальной мясной ассоциации. Но уже к концу лета цена начнет падать, обещают эксперты.

По материалам канала «Физики и юрики».